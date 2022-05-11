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財經
2022-05-11 11:19:44

美國通脹｜拜登：考慮取消部分對華進口商品關稅　以遏制國內通脹高企

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拜登考慮消部分對華進口商品關稅，以遏制國內通脹高企。(資料圖片)

美國即將公布4月通脹數據，市場預期按年升8.1%。美國總統拜登表示，白宮與聯儲局會致力應對高通脹，當中包括考慮降低中國進口貨關稅，但未有最終決定。

繼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）及美國財政部長耶倫（Janet Yellen）建議調降對中國進口商品的關稅後，最新據報美國總統拜登亦建議取消部分對中國進口商品的關稅。拜登表示，目前白宮正在審視上任總裁特朗普實施的對華懲罰性關稅，包括討論取消關稅，以協助遏制美國不斷上漲的通脹。

國內通脹嚴重 白宮將尋求方法解決

拜登強調，自己非常重視通脹問題，因不僅影響全球經濟，並會導致供需完全失控。同時，全球面對俄羅斯入侵烏克蘭的負面衝擊，戰爭推高小麥及粟米等主要食品的價格，年初至今已分別漲價40%及30%，俄烏戰爭亦令油價上升。

拜登表示，白宮會尋求最有力的方法去解決有關問題，聯儲局也會努力達致其穩定物價的目標，而調低中國貨關稅將有助降低美國貨品售價，當局會考慮有關選項，但未有最終決定。

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