美國運通推出全新外幣簽賬及旅遊消費優惠

為配合港人外遊熱潮，美國運通推出一系列涵蓋不同卡產品的外幣簽賬及旅遊消費優惠。
卡會員可憑美國運通卡進行外簽賬賺取回贈，並獲得專享優惠及禮遇。
1. 美國運通Explorer® 信用卡 – 基本卡會員合資格外幣簽賬低至HK$1.68 = 1里
由即日起至12月31日，Explorer基本卡會員成功登記外幣簽賬優惠後，可憑每個曆年季度內首滿等值HK$10,000的每HK$1合資格外幣簽賬，賺取高達10.75美國運通積分，相當於消費滿HK$1.68即可賺取1飛行里數
2. 所有合資格美國運通卡–暢遊日本透過日常消費獲取更多獎賞
由即日起至8月31日，合資格美國運通卡會員可於Amex HK App或網上賬戶登記：
•憑已登記卡於日本Lawson或FamilyMart便利店單筆簽賬淨值滿¥2,000日圓以上，可獲HK$10簽賬回贈，優惠期內最多可享2次。
•憑已登記美國運通卡透過Apple Pay單次增值滿¥2,000日圓至SUICA卡，可獲HK$10簽賬回贈，優惠期內最多可享2次。
3. 所有合資格美國運通卡 – 在中國內地以微信支付消費享受更多回贈
•即日起至8月31日，合資格卡會員於成功登記後，透過微信支付（內地錢包）並以人民幣累積合資格消費等值滿HK$500，可獲贈HK$50簽賬回贈。
•每張已登記卡最多可享優惠兩次，即合共高達HK$100簽賬回贈。
4. 所有合資格美國運通卡 – 購買旅遊保險計劃可享額外獎賞
•即日起至9月15日，合資格卡會員透過Amex HK成功登記後，透過美國運通網上保險平台線上投保「美國運通尊尚旅遊保」的任何旅程類別及旅遊計劃，即可獲享高達30% 簽賬回贈，每張已登記卡可享最多HK$4,000回贈總額。
此外，「Explore the World with Amex」平台也為卡會員提供了多個旅遊勝地的餐飲、生活時尚、購物等優惠。