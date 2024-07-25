美國運通推出全新外幣簽賬及旅遊消費優惠

為配合港人外遊熱潮，美國運通推出一系列涵蓋不同卡產品的外幣簽賬及旅遊消費優惠。

卡會員可憑美國運通卡進行外簽賬賺取回贈，並獲得專享優惠及禮遇。

1. 美國運通Explorer® 信用卡 – 基本卡會員合資格外幣簽賬低至HK$1.68 = 1里

由即日起至12月31日，Explorer基本卡會員成功登記外幣簽賬優惠後，可憑每個曆年季度內首滿等值HK$10,000的每HK$1合資格外幣簽賬，賺取高達10.75美國運通積分，相當於消費滿HK$1.68即可賺取1飛行里數

2. 所有合資格美國運通卡–暢遊日本透過日常消費獲取更多獎賞

由即日起至8月31日，合資格美國運通卡會員可於Amex HK App或網上賬戶登記：

•憑已登記卡於日本Lawson或FamilyMart便利店單筆簽賬淨值滿¥2,000日圓以上，可獲HK$10簽賬回贈，優惠期內最多可享2次。

•憑已登記美國運通卡透過Apple Pay單次增值滿¥2,000日圓至SUICA卡，可獲HK$10簽賬回贈，優惠期內最多可享2次。