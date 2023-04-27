美國金融危機風險再掀關注 5月期指大戶部署分析

於4月18至25日共六個交易日，其中五日恆指見跌後，昨日 (4月26日) 終見回升，一度高見19,903點，較4月25日開市位相同，最多曾升285點，不過於下午2:00後升幅漸見收窄，最終升幅不足140點，收報19,757點，相對4月25日下跌342點，收復失地僅約四成，故此不能斷言港股已重拾升軌。大市成交金額繼續偏弱，4月18日以來介乎約964億至1,097億港元，徘徊於1,000億元上落，而健康水平則為1,200億至1,500億元，昨日則約979億元，由於現時較健康水平下限低近兩成，反映投資者入市態度已趨審慎。

美國銀行業資金缺口新消息 距離本月完結餘下兩個交易日，關注恆指與250天移動平均線的互動，於3月29日至4月24日均收高於此線，4月25日卻見失守，昨日恆指收報19,757點，較250天線處於19,726點，輕微高約30點，所以能否繼續收高於此線仍有變數。3月曾掀市場關注的美國銀行業資金缺口問題，近日見新消息，按去年資產總額計算，美國第14大的第一共和銀行 (FRC.US) 公佈今年首季業績顯示，截至3月底總存款降至約1,045億美元，較去年12月底約1,765億美元，按季大減逾四成，單是3月已流失逾千億美元存款。 成立壞銀行分隔有問題資產 若非上月摩根大通等11間美國銀行聯手去第一共和銀行存入300億美元應急 (為期不少於120天)，否則截至3月底總存款僅約700億美元。該行正嘗試自救，包括透過成立「壞銀行」分隔有問題的資產，並出售500至1,000億美元長期按揭和證券等，望能改善資產負債期限錯配的問題。觀乎早前被接管的矽谷銀行 (SIVB.US) 為美國第16大，故此若第一共和銀行真的倒閉，將取代矽谷銀行位置，成為美國史上第二大規模倒閉銀行，意味着對環球金融市場的衝擊，較早前倒閉的矽谷銀行和Signature Bank (SBNY.US) 更大。