美國降級懶人包｜美國遭惠譽降級4大原因曝光　一文睇清降級前因後果及後續發展

評級機構惠譽（Fitch Group）周二（8月1日）突然宣布下調美國的信用評級，從最高級的「AAA」下調至「AA+」，為自1994年以來首次。是次降級令市場大感震驚，並關注是次降級會否引起一場金融風波。《am730》現為讀者整合美國遭降級的前因後果，以及後續發展。
美國降級懶人包｜惠譽降級4大原因
惠譽聲明指出，今次降級是基於4大原因：
- 債務水平高
- 預期赤字不斷增加
- 政府管治惡化
- 兩黨政治兩極化，不願真正解決問題
惠譽美國主權信貸評級首席分析師Richard Francis補充，今次而非單憑未來數月的經濟走向，他直言，雖然美國經濟非常重要，且降級會令整體財政狀況產生影響，但不足以解決管治問題，而且惠譽更關注於美國的基本面、信用度及未來幾年會發生的事情。
他又表示，「民主黨走左，共和黨走右，中間已分離，令作出決定時非常困難且具挑戰」，形容對美國兩黨政治兩極化感到震驚。
至於今年5月份，美國兩黨內訌進行黨爭，令美債幾乎違約，當時惠譽為第一位出來，在一份聲明中，將美國評級列入「負面觀察」名單。
美國降級懶人包｜耶倫斥惠譽毫無根據
美國財長耶倫強烈斥降級決定，是忽視總統拜登（Joe Biden）政府治理指標的改善，以及美國的經濟實力。
她強調決定令人費解，是基於「過時」數據而定出，強調美國經濟仍然是全球最大，及最具活力的經濟體。此外，她及總統拜登亦致力提高財政可持續性，將會在未來10年，減少2.6萬億美元赤字。
美國降級懶人包｜美國2011年曾被降級
2011年8月，標普成為首個將美國長期主權債務評級從「AAA」下調至「AA+」的評級機構。當時美國在債務上限危機後，歷史首次失去最高級別信貨評級，下調評級後美股錄連日暴挫，全球股市亦隨即陷入動盪。
因此，兩大評級機構惠譽和標普，兩次降級均由於美國兩黨在債務上限的爭執，因而下調美國評級。
美國降級懶人包｜降級對市場構成的影響
美國遭降級，顯然會對債券構成最大影響，因為投資者投資債券時，會透過信用評級來評估發債企業或政府風險，當發債人的評級愈低，融資成本愈高，意味政府需要支付更高利息；而部分需要持有最高評級資產的基金，也很可能需要調整其投資組合。
不過由於美國國債，多被市場視作「零風險」投資，故在2011年時，標普降級行動後，投資者為求避險，資金並非流入股市，更多是流向債市，令美國國債價格不跌反升，如同今次一樣。
至於分析指出，未來屬「垃圾債」級別的債券，形勢更趨嚴峻。Apostle Funds Management投資組合經理Joe Unwin指，美國今次再失去最高信貸評級，對風險資產而言是壞消息，反映出信貸環境正在收緊，信貸質量亦備受關注。而垃圾級別債權發行人，現時迫切需要為當時發行的債務再融資，形勢最岌岌可危，新債發行和二級市場定價或受到負面影響。
美國降級懶人包｜市場看法：怪異而無能的決定
市場普遍認為，是次降級對衝擊美國的影響有限，甚至有看法認為是「怪異而無能的決定」。
美國前財長薩默斯（Larry Summers）稱，美國面臨嚴重長期財政挑戰，但現時經濟前景較預期更強勁的情況下，評級機構將美國評級降級是「是怪異而無能的決定」。
安聯總經濟師埃利安（Mohamed El-Erian）在惠譽降級後表示驚奇，他指出，對聲明中很多地方都不解，包括降級時機，又相信不太可能對市場造成影響。
普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt表示，此次信用評級下調對市場和經濟影響有限。標準普爾於2011年下調美國信用評級後，許多資產管理公司已經做出調整，以確保AAA發行人的評級下調不會引致投資組合的大幅調整。另外，惠譽仍維持較高的評級，因此預計此次信用評級下調不會影響美國其他的債券發行人。