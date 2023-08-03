美國降級懶人包｜美國遭惠譽降級4大原因曝光 一文睇清降級前因後果及後續發展

評級機構惠譽（Fitch Group）周二（8月1日）突然宣布下調美國的信用評級，從最高級的「AAA」下調至「AA+」，為自1994年以來首次。是次降級令市場大感震驚，並關注是次降級會否引起一場金融風波。《am730》現為讀者整合美國遭降級的前因後果，以及後續發展。

美國降級懶人包｜惠譽降級4大原因 惠譽聲明指出，今次降級是基於4大原因： 債務水平高

預期赤字不斷增加

政府管治惡化

兩黨政治兩極化，不願真正解決問題 惠譽美國主權信貸評級首席分析師Richard Francis補充，今次而非單憑未來數月的經濟走向，他直言，雖然美國經濟非常重要，且降級會令整體財政狀況產生影響，但不足以解決管治問題，而且惠譽更關注於美國的基本面、信用度及未來幾年會發生的事情。 他又表示，「民主黨走左，共和黨走右，中間已分離，令作出決定時非常困難且具挑戰」，形容對美國兩黨政治兩極化感到震驚。 至於今年5月份，美國兩黨內訌進行黨爭，令美債幾乎違約，當時惠譽為第一位出來，在一份聲明中，將美國評級列入「負面觀察」名單。

美國降級懶人包｜耶倫斥惠譽毫無根據 美國財長耶倫強烈斥降級決定，是忽視總統拜登（Joe Biden）政府治理指標的改善，以及美國的經濟實力。 她強調決定令人費解，是基於「過時」數據而定出，強調美國經濟仍然是全球最大，及最具活力的經濟體。此外，她及總統拜登亦致力提高財政可持續性，將會在未來10年，減少2.6萬億美元赤字。 美國降級懶人包｜美國2011年曾被降級 2011年8月，標普成為首個將美國長期主權債務評級從「AAA」下調至「AA+」的評級機構。當時美國在債務上限危機後，歷史首次失去最高級別信貨評級，下調評級後美股錄連日暴挫，全球股市亦隨即陷入動盪。 因此，兩大評級機構惠譽和標普，兩次降級均由於美國兩黨在債務上限的爭執，因而下調美國評級。