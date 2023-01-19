美國零售表現遜市場預期 美股倒跌道指跌幅逾600點

美國去年12月零售銷售按月跌1.1%，跌幅高於市場預期的0.8%，再次引發市場對美國經濟衰退的憂慮，紐約股市在初段上升後掉頭倒跌，並以全日最低位收市，跌幅超過1%。

道瓊斯工業指數收市報33,296點，跌613點，跌幅1.81%。納斯達克指數報收10,957點，跌138點，跌幅1.24%。標準普爾500指數收報3,928點，跌62點，跌幅1.56%。

美國上月零售銷售按月跌1.1%，是連續第2個月下跌，並創1年來最大跌幅、最終需求生產物價指數按年升幅放緩至6.2%，按月跌0.5%。

美國經濟數據偏弱，但聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德及克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯達仍表示，聯邦基金利率需要達到5厘或以上以打擊通脹。市場憂慮持續高息拖累美國經濟出現衰退。

消費者減少在汽車、熱門禮品類別、傢俬的開支，外出用餐開支亦跌，顯示去年底消費者開支及整體經濟增長疲弱。撇除汽車，期內零售銷售仍跌1.1%，撇除汽車及汽油的零售銷售跌0.7%。

至於被視為核心零售銷售指標的撇除汽車、汽油、建築物料及食品服務後，零售銷售跌0.7%，跌幅較11月擴大0.2%。當局同時下調11月數據，由下跌0.6%調整至下跌1%。