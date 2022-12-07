美國馬里蘭州禁政府使用TikTok微信支付寶

美國傳媒報道，美國馬里蘭州州長Larry Hogan昨日宣布一項緊急網絡安全指令，禁止在州政府行政部門的平台上使用TikTok、微信（WeChat）及其他基於中國和俄羅斯的產品和平台，原因是有關實體或涉及網絡間諜、監視政府實體和不當收集敏感個人訊息。
據悉，有關指令適用於TikTok、華為、中興（763）、騰訊（700），包括但不限於騰訊QQ、QQ錢包和WeChat、支付寶等阿里巴巴（9988）產品以及俄羅斯網絡安全公司Kaspersky。
按照指令，州行政當局各機構須從州網絡移除任何該類產品，落實防止安裝該類產品的措施，並落實基於網絡的限制措施，以防止使用或登陸被禁止的服務。
馬里蘭州是最新一個禁止在政府部門中使用TikTok的州份，同一天美國威斯康辛州眾議院的共和黨議員們也呼籲其民主黨州長Tony Evers從所有州政府設備中刪除TikTok，稱其對國家安全構成了威脅。
一周前，南達科他州州長Kristi Noem也禁止州政府僱員和承包商通過州政府的設備訪問TikTok，理由是與中國有關係。南卡羅來納州州長Henry McMaster亦於本周一宣布，禁止所有州政府設備使用TikTok。