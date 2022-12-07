美國馬里蘭州禁政府使用TikTok微信支付寶

美國傳媒報道，美國馬里蘭州州長Larry Hogan昨日宣布一項緊急網絡安全指令，禁止在州政府行政部門的平台上使用TikTok、微信（WeChat）及其他基於中國和俄羅斯的產品和平台，原因是有關實體或涉及網絡間諜、監視政府實體和不當收集敏感個人訊息。

據悉，有關指令適用於TikTok、華為、中興（763）、騰訊（700），包括但不限於騰訊QQ、QQ錢包和WeChat、支付寶等阿里巴巴（9988）產品以及俄羅斯網絡安全公司Kaspersky。

按照指令，州行政當局各機構須從州網絡移除任何該類產品，落實防止安裝該類產品的措施，並落實基於網絡的限制措施，以防止使用或登陸被禁止的服務。