美國「股債匯」齊升　特斯拉飆7%　「TACO」交易發威了？

美國金融市場在陣亡將士紀念日休市後，於周二(27日)迎來本周首個交易日，呈現「股債匯」全面上揚的格局。美股三大指數同步走強，其中道指上漲740點，漲幅達1.78%；納指勁揚461點，漲幅2.47%；標普500指數攀升118點，漲幅2.05%。電動車大廠特斯拉（Tesla）表現尤為亮眼，股價飆升近7%至362美元，成為「七巨頭」科技股中的領漲標的。

債市方面，近期承壓的美債同步反彈，各年期收益率普遍回落，其中10年期美債收益率下跌18.7個基點至4.442%，20年期收益率亦從5.165%的高點回落至4.944%。匯市部分，美元指數一改近期弱勢，反彈逾0.6%，報99.6美元。

市場分析指出，此波「股債匯齊揚」行情源自所謂「TACO」交易效應。該術語由《金融時報》專欄作家Robert Armstrong提出，縮寫意為「Trump Always Chickens Out(特朗普總是臨陣退縮)」。行情轉折點始於美國總統特朗普上周五宣布將自6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，其後在與歐盟委員會主席馮德萊恩通話後，將關稅實施期限延後至7月9日。此舉被市場解讀為貿易緊張局勢緩和，進而帶動金融資產全面反彈。

稅戰緩和及美國消費者信心回升

此外，周二公布的經濟數據亦強化市場信心。美國消費者信心指數較前月大幅攀升12.3點至98，遠優於預期的87，不僅終結連續下跌趨勢，更創下去年11月以來首度月度增長，以及2021年3月以來的最大單月增幅。此項數據的強勁表現，進一步推動美國金融市場隔夜全面走揚。