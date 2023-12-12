美國11月CPI回落至3.1%符預期 美匯指數減0.5%

本周是超級議息周，美國聯儲局周四凌晨公布議息結果前，今率先公布11月消費物價指數，CPI按年升3.1%，符市場預期，而10月為3.2%，按月則升0.1%，市場料持平。扣除能源及食品核心通脹按年升4%，與10月相同，按月揚0.3%，符預期，數據將影響聯儲局議息決定。

本周維持利率機會率98%

數據公布後，利率期貨顯示，聯儲局維持利率介乎5.25至5.5厘不變的機會率增至98.2%，加息0.25厘機會率則為1.8%。美匯指數則報103.58，跌0.54%；美國10年期國債息率曾報4.221厘，跌0.0154厘。

高盛早前發表報告料聯儲局最快明年第三季首度減息，原先預期為第四季度，明年減幅共半厘。農銀國際則料聯儲局明年上半年維持利率不變，下半年減息兩次共0.5厘。