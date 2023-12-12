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財經
2023-12-12 21:53:28

美國11月CPI回落至3.1%符預期 美匯指數減0.5%

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美國11月CPI回落至3.1%符預期 美匯指數減0.5%

美國11月扣除能源及食品核心通脹按年升4%，與10月相同。(資料圖片)

本周是超級議息周，美國聯儲局周四凌晨公布議息結果前，今率先公布11月消費物價指數，CPI按年升3.1%，符市場預期，而10月為3.2%，按月則升0.1%，市場料持平。扣除能源及食品核心通脹按年升4%，與10月相同，按月揚0.3%，符預期，數據將影響聯儲局議息決定。

本周維持利率機會率98%

數據公布後，利率期貨顯示，聯儲局維持利率介乎5.25至5.5厘不變的機會率增至98.2%，加息0.25厘機會率則為1.8%。美匯指數則報103.58，跌0.54%；美國10年期國債息率曾報4.221厘，跌0.0154厘。

高盛早前發表報告料聯儲局最快明年第三季首度減息，原先預期為第四季度，明年減幅共半厘。農銀國際則料聯儲局明年上半年維持利率不變，下半年減息兩次共0.5厘。

歐洲央行及英倫銀行周四議息料按兵不動

另外，歐洲央行及英倫銀行將於周四議息，市場預期均按兵不動維持利率不變，其中歐洲央行利率分別為4.75厘、4.5厘及4厘，而英倫銀行則為5.25厘。此外，日本央行則於下周議息，對於其負利率及超寬鬆貨幣政策會否轉變，一度引起市場震盪，美元兌日圓現報145.55，瀉0.6%，本月暫累減2%，每百日圓曾兌約5.39港元。

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