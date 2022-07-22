美國7-11傳裁員約880人，通脹導致延遲入油及購物。（網上圖片）

便利店連鎖店 7-11據報在美國裁減約 880 個職位，成為新一家裁員或縮減招聘規模的企業。據CNBC報道，由日本零售集團 Seven & i Holdings 所擁有的7-11，約1年前在美國完成以 210 億美元收購加油站業務 Speedway。

美國通脹持續攀升，一眾美國企業要應對由燃料到勞動力等方面成本上升，並透過削減開支，以減免對利潤造成的壓力，包括減少或停止招聘，甚至裁員。對於7-11，加油站價格上升，直接導致消費者推遲入油，或在其零售店內購買額外的商品。

7-11 發言人在電子郵件聲明中回應 CNBC表示，裁員涉及該公司位於德克薩斯州歐文和俄亥俄州埃農的支持中心以及現場支持職位的某些職位。「這非輕率的決定，我們正在努力支持受影響的員工，包括提供職業過渡服務。」

7-11 收購 Speedway 是為了加強其在美國的影響力，特別是在中西部和東海岸沿線。然而，聯邦貿易委員會指控 Speedway 子公司的收購違反聯邦反壟斷法，最終7-11被勒令出售200多家零售店以解決此事。

7-11 一直在測試所謂的「進化」商店，這些商店為顧客提供特殊的咖啡飲料、當地食物和移動結賬等功能。它於 6 月在達拉斯開設了全國第九家。根據其母公司最近提交的年度文件，7-11 在北美經營 13,000 多個地點，其中約 9,500 個為7-11 銷售點。