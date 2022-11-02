美國FCC主席促請華府禁TikTok

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席Brendan Carr接受美國新聞網站《Axios》訪問時稱，美國政府應該採取行動禁制短視頻平台TikTok，又認為除了禁止以外沒有其他處理方法，這是Carr發表有關TikTok 的意見以來最強烈措辭。
他表示，TikTok與其中國母公司字節跳動將用戶資料傳送至中國，以及TikTok被用作暗中影響美國政治的風險，都引人關注。除禁止外，沒有其他方法能確保美國民眾數據安全。字節跳動是TikTok的中國母公司。
Carr於今年6月去信蘋果公司（Apple）和谷歌（Google）的管理層，由於關注數據會傳送回中國，促請兩公司將TikTok從其應用商店中踢出去。他在公開信稱，TikTok收集了大量關於美國用戶的敏感數據，位於北京的字節跳動員工可以訪問這些數據。
他亦進一步要求蘋果和谷歌，在7月8日之前將TikTok從其應用程序商店中刪除，或者解釋為什麼不打算這樣做。
TikTok的一位發言人當時回應說，該公司在美國以外地區（包括中國）的工程師可以「根據需要」並在「嚴格控制」下訪問美國用戶數據，又回應稱，已把所有美國用戶的數據轉移到位於美國的甲骨文雲端服務器（Oracle Cloud Infrastructure），而且北京總部的數據中心將會刪除美國用戶的數據。TikTok還表示，他們也在根據這項工作進行運營變更，包括最新成立的新部門將由美國人領導，並專門管理TikTok的美國用戶數據。
在美國前總統特朗普時代，TikTok處於美國監管的風口浪尖，2020年，特朗普政府下令禁止Tiktok和微信在美國境內的下載和更新，並要求TikTok出售其美國業務或關閉運營。
特朗普2020年曾揚言禁止Tiktok微信
白宮指責TikTok對美國「國家安全構成威脅」。美國政界人士和官員也對該應用的用戶個人數據可能被傳遞給中國政府表示擔憂，但TikTok否認對它會共享用戶數據的指控。
北京指責華盛頓的行為是「泛化國家安全概念」，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做「有罪推定」。官方媒體稱其無異於「搶劫」。
而當時，曾一度有甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）將收購TikTok美國業務的消息傳出，這些企業或將負責處理TikTok在美國的用戶數據和內容審核。