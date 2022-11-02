美國FCC主席促請華府禁TikTok

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席Brendan Carr接受美國新聞網站《Axios》訪問時稱，美國政府應該採取行動禁制短視頻平台TikTok，又認為除了禁止以外沒有其他處理方法，這是Carr發表有關TikTok 的意見以來最強烈措辭。

他表示，TikTok與其中國母公司字節跳動將用戶資料傳送至中國，以及TikTok被用作暗中影響美國政治的風險，都引人關注。除禁止外，沒有其他方法能確保美國民眾數據安全。字節跳動是TikTok的中國母公司。

Carr於今年6月去信蘋果公司（Apple）和谷歌（Google）的管理層，由於關注數據會傳送回中國，促請兩公司將TikTok從其應用商店中踢出去。他在公開信稱，TikTok收集了大量關於美國用戶的敏感數據，位於北京的字節跳動員工可以訪問這些數據。

他亦進一步要求蘋果和谷歌，在7月8日之前將TikTok從其應用程序商店中刪除，或者解釋為什麼不打算這樣做。