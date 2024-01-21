美圖料全年純利或飆3倍 加密幣貢獻正面

美圖公司(1357)盈喜，預計去年底止非國際財務報告準則錄得股東應佔經調整淨利潤約3.3億至3.7億元人民幣，相較2022年度約1.11億元人民幣，按年增長約200%至230%；另外預計去年底據國際財務報告準則的股東應佔淨利潤錄得約3.4億至3.9億元人民幣，相較於2022年度約0.94億元人民幣多約260%至310%。

美圖上周五收報2.7元，跌0.1元或3.6%，成交額1.26億元，市值120.9億元。

美圖盈喜｜會員訂閱收費快速增長

集團指，經調整淨利潤顯著增長主要由於透過會員訂閱收費的影像與設計產品業務收入快速增長，當中包括在生成式AI技術驅動下，影像產品組合訂閱會員滲透率持續快速上升，尤其是解決影像生產力需求的產品如美圖設計室、開拍等，在用戶增長及訂閱會員轉化等表現超乎預期；和在全球化戰略推進下，集團產品已覆蓋全球約195個國家及地區，促使內地以外的訂閱用戶持續高速增長，推動全球影像及設計產品收入增加。