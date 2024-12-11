美團外賣平台聘無人機地勤 科學園馬鞍山升降 有從軍經驗優先

近日美團旗下外賣平台Keeta透過人力資源公司於招聘網站刊登廣告，招聘兩名無人機地勤，分別於科學園起飛點及馬鞍山長廊降落點工作，要求有機械硬件操作基礎，其中有從軍經驗或無人機工作經驗優先考慮。

《施政報告》早前宣布成立「發展低空經濟工作組」，工作組商定明年年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目，內地外賣平台美團(3690)表示，計劃就監管沙盒試點項目提交申請，期望成為首批在香港開展無人機配送的公司，在數碼港、科學園先行先試提供無人機外賣服務。近日美團旗下外賣平台Keeta透過人力資源公司於招聘網站刊登廣告，招聘兩名無人機地勤，分別於科學園起飛點及馬鞍山長廊降落點工作，要求有機械硬件操作基礎，其中有從軍經驗或無人機工作經驗優先考慮。

近日有招聘網站刊登一則由香港邦芒服務外包有限公司的招聘廣告，稱招聘2名「Keeta無人機地勤（起飛點、降落點各一）」，月薪為1.5萬至1.8萬港元，每星期工作5至6日、輪班制月休6天，早上10時半下午5時半工作，工作地點位於「香港科學園（白石角長廊）起飛，馬鞍山長廊降落」，職責為「負責維護商圈秩序和現場運營安全；確保商圈運營的正常進行，並負責商圈內無人機飛行地面工作；管理電池的使用，並規範充放電記錄；負責商圈內設備和物資的使用、管理及日常維護；配合處理運營相關的特殊情況；完成上級交辦的臨時性任務。」

至於職位要求學歷至少有副學士，及「有責任心，做事認真負責；會使用移動通訊工具及軟件；有機械硬件操作基礎，接受戶外工作」，其中更列明「有從軍經驗或無人機工作經驗優先」。

自研系統可應付高樓密集環境

美團最新在深圳開通一條來往福田口岸的航線，每日接近100單外賣，約一半是香港居民落單。公司早前披露初步計劃在數碼港及科學園試飛，正規劃航線，公司無人機除了靠衛星定位外，還有自行研發的「視覺導航系統」，該系統在深圳核心商業區的高樓大廈環境已驗證能安全有效到達目的地，有信心在香港環境下亦能發揮水平，若獲批出營運許可，會先在人口密度較低地方發展，再逐步進駐中環及觀塘等商業區。