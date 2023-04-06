美團外賣料下月落戶香港　要做車手需符合這一要求

據本地傳媒報道，美團（3690）最快於5月中落戶香港，有指公司已啟動送遞員簡介會，預約已全數爆滿，而要做美團車手則需符合這一要求。

已啟動送遞員簡介會

報道指，美團已啟動送遞員簡介會，據了解，內容包括介紹送遞員應用程式、送遞員服務費及獎勵計劃，簡介會共8場，分別提供廣東話、普通話及英語，每場人數上限60至100人，預約已全數爆滿，首場簡介會於本月4日舉辦。

做車手需符合這一要求

據悉，美團要求駕車送餐送遞員的行車證，不能在5月15日之前到期，此舉令外界猜測，美團可能下月中正式開始在本港營運。

至於美團回應傳媒查詢時表示，未有正面回應消息，但稱本港外賣業務的工作正在推進中，在考慮到香港市場特點後，會作出本土化嘗試，於香港推出一個獨立於美團、全新的外賣品牌，且新品牌將針對香港用戶，設有許多量身定制的產品設計及服務內容，預計新品牌會在今年上半年或更快的時間推出。