美團獲大摩看好最樂觀3年市值倍增 創辦人穆榮首度減持

港交所（388）股權披露顯示，美團（3690）聯合創始人、高級副總裁穆榮均上市以來首次減持，上周四（6月30日）在場內以196.0524元平均價，出售約16.7萬股B類股份，套現3,268萬元。根據資料，該批股份為2015年授予的上市前股份激勵計劃，是次減持後，穆榮均持股由600萬股降至583.3萬股。

另一創辦人王興也申報，其持有的Crown Holdings Asia Limited更新了對相關金融機構的授權，涉及王興在2019年7月質押約1.2億股A類股。按美團昨天收市價201.2元計算，這批股份市值約241.44億元。

大摩：最樂觀估計美團未來 3 年市值達 3,500 億美元

美團回應稱，早於2019年已經按照港交所規定披露該質押的情況，此次只是舊質押條款更新的常規披露，並沒有新增質押股份，更加不涉及任何的減持計劃。

摩根士丹利對美團前景保持正面，雖然京東（9618）被指將拓展外賣領域，引起部分投資者憂慮會影響美團的競爭優勢，但基於外賣的入行門檻偏高，美團競爭優勢難以複製，包括全國性的外賣網絡、本土執行能力、廣泛的商家基礎，相信京東難以威脅美團地位，內地放寬檢疫隔離要求，預期美團會成為內地疫後復常的代替品，相信美團是未來6至12個月最受惠於疫後復常的股份之一。持續的成本優化將成為盈利轉捩點，長遠前景仍穩健。

大摩又指出，在最樂觀情景下，美團未來3年的市值或可達到3,500億美元，即相當於股價升至每股450港元，較現價有超過一倍的潛在上升空間。大摩維持美團「增持」評級，目標價240元，重申為中資互聯網服務行業首選。

美團昨天收市報201.2元，較一年低位已升94.4%。