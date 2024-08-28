美團第二季經調整淨利錄136億人民幣升77%　勝預期

第二季美團分部收入同比增長18.5%至人民幣607億元；經營溢利同比增長36.8%至152億元，經營利潤率於第二季度同比提升3.3個百分點至25.1%；新業務分部收入同比增長28.7%至216億元，分部經營虧損同比收窄74.7%至13億元。

半年業績方面，以非國際財務報告準則計，經調整溢利210.9億元，按年增長60.4%；收入錄得1,555億元，按年增22.9%；同樣不派息。

美團（3690）公布截至6月底止第二季業績，以非國際財務報告準則計，經調整溢利136.06億元（人民幣‧下同），按年增長77.6%；收入錄得822.51億元，按年增21%，勝預期的804.17億元；不派息。

美團展望進一步深入供應鏈

美團在業績表示，即時配送業務繼續穩健增長，運營效率進一步提升。餐飲外賣方面，過去幾年更加專注於改善在貨架模式上的運營，並提升具有「性價比」的供應。集團亦攜手餐飲品牌，為消費者提供高品質、高性價比的產品。

展望未來，集團將通過更多的供給模式創新，進一步深入供應鏈，不斷提供更多有性價比的商品。同時，有信心穿越市場週期，促進行業數字化轉型，釋放長期價值，將適應不斷變化的消費趨勢，更加深入供應鏈，提供多樣化的商品和服務。