美團首季收入按年增26.7%勝預期　經調整盈利達54.91億

美團收入按年增26.7%勝預期

期內，集團收入586.17億元，按年增26.7%，勝預期的574.82億元；純利33.58億元，去年同期蝕57.03億元，大勝預期的蝕2.15億元。本季度經調整EBITDA為63億元，亦創歷史新高；集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資，分別為269億元和845億元。

美團新業務增長30.1%

2023年第一季度，新業務分部收入同比增長30.1%至人民幣157億元。該分部經營虧損同比收窄40.5%至人民幣50億元，而經營虧損率則繼續改善至32.0%；美團買菜方面，2023年第一季度交易額同比增長超過50%；3月底，累計交易用戶數量已經達到4.5億。

美團閃購繼續保持其高增長勢頭。在2023年第一季度，受交易用戶數及交易頻次雙增長的驅動，訂單量同比增長約35%。