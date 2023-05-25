美團首季收入按年增26.7%勝預期　經調整盈利達54.91億

美團（3690）公布截至今年3月底止首季季績，經調整盈利54.91億元（人民幣，下同），去年同期虧損35.86億元，大勝預期的賺19.34億元。
美團今（25日）收市報126元，跌3.37%。
美團收入按年增26.7%勝預期
期內，集團收入586.17億元，按年增26.7%，勝預期的574.82億元；純利33.58億元，去年同期蝕57.03億元，大勝預期的蝕2.15億元。本季度經調整EBITDA為63億元，亦創歷史新高；集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資，分別為269億元和845億元。
美團新業務增長30.1%
2023年第一季度，新業務分部收入同比增長30.1%至人民幣157億元。該分部經營虧損同比收窄40.5%至人民幣50億元，而經營虧損率則繼續改善至32.0%；美團買菜方面，2023年第一季度交易額同比增長超過50%；3月底，累計交易用戶數量已經達到4.5億。
美團閃購繼續保持其高增長勢頭。在2023年第一季度，受交易用戶數及交易頻次雙增長的驅動，訂單量同比增長約35%。
美團推直播活動達至首季穩健增長
美團指，年初起餐飲外賣行業持續復甦，集團不但協助新商家開店，並助力改善所有商家的 線上營運，從而實現訂單量的健康增長，如迅速調整營運策略及用戶激勵計劃，把握不斷增長的消費需求，驅動餐飲外賣業務的活躍商家及交易用戶數量在第一季度穩健增長。新入駐的KA和CKA商家數量同比增長。
此外，美團試點了新的營銷及推廣形式。三月份在深圳面向商家推出了全新的「神搶手」營銷活動，商家可以通過直播、短視頻等形式售賣低價但高質量的菜品；四月份升級了月度營銷活動「神券節」，通過直播活動鼓勵消費者進行囤券，激發非即時性需求。到店業務的交易額及收入增速逐月提升。