美大選後累瀉千點 港股失守2萬 人幣3個月低

美國總統大選塵埃落定後，中美資產市場各走各路。美股連日創新高之際，美匯指數亦持續攀高並曾創4個月高；相反，市場憂慮特朗普政策威脅中國經濟，人民幣走貶至今年8月後的3個月低，同時港股連挫3日，昨瀉580點，至19,846點，為1個半月來首次跌穿二萬大關，累計上周三至今，大選後港股已累瀉1,160點。惟有分析相信，大市已接近低撈水平。

人民幣在岸價昨一度跌至7.2418兌一美元；離岸價曾見7.2554兌一美元。恒生指數昨一度跌至19,761點，最多瀉665點，以收市報19,846點計，3日累跌1,107點；國企股指數則報7,127點，跌228點或3.1%；恒生科技指數則報4,456點，挫194點或4.2%。主板成交額2,342億元，為逾1個月高。