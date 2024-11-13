美大選後累瀉千點 港股失守2萬 人幣3個月低

美國總統大選塵埃落定後，中美資產市場各走各路。美股連日創新高之際，美匯指數亦持續攀高並曾創4個月高；相反，市場憂慮特朗普政策威脅中國經濟，人民幣走貶至今年8月後的3個月低，同時港股連挫3日，昨瀉580點，至19,846點，為1個半月來首次跌穿二萬大關，累計上周三至今，大選後港股已累瀉1,160點。惟有分析相信，大市已接近低撈水平。
人民幣在岸價昨一度跌至7.2418兌一美元；離岸價曾見7.2554兌一美元。恒生指數昨一度跌至19,761點，最多瀉665點，以收市報19,846點計，3日累跌1,107點；國企股指數則報7,127點，跌228點或3.1%；恒生科技指數則報4,456點，挫194點或4.2%。主板成交額2,342億元，為逾1個月高。
分析：回吐5至10%有買入機會
瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，上周五內地推出6萬億元人民幣救市方案普遍令市場失望，惟認為若市況因而出現5%至10%的回吐，或為投資者提供入市機會。以恒指上周五收市報20,728點計，則兩日已回吐4.3%，回吐5%至一成即跌至18,655點至19,691點之間。至於美國大選後對中港股影響，他指未來走勢視乎美國關稅水平，以及內地政策能否抵銷相影響，惟相信在不明朗因素下，股市波動會增大。另外，他預料內地企業今季盈利會反彈，可留意內需行業。
事實上，恒指跌至現階段已非常接近50天移動平均線(昨處19,735點)水平；同時以8月至10月的高低位計出的黃金比率，恒指已跌至高位回吐0.5的支持位，下一個支持水平則在萬九水平，意味目前為好淡關鍵水平。
港股通連續兩日吸資近百億
港股回吐之際，北水卻落力買。港股通連續兩日有近百億元淨吸資，昨淨買入97.9億元，盈富基金(2800)淨吸51.11億元；恒生中國企業(2828)亦吸8.83億元。