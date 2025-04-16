美對華加徵245%關稅　恒指收跌409點險失兩萬一｜特朗普關稅戰

美國白宮公布最新關稅政策，將中國商品進口關稅調高至245%，引發市場對貿易戰升級憂慮。港股午後急跌，恒生指數一度下挫598點，低見20,868點，最終收報21,016點，跌450點或1.91%，險守21,000點心理關口，全日成交達2,199億元。國企指數逆市升203點，收7,779點；科技指數漲185點，報4,796點。
金礦股高收 赤峯黃金升21%
【17:00更新】關稅戰陰霾仍籠罩投資市場，觸發投資者避險情緒，金價上揚帶動部分金礦股高收。招金礦業(1818)逆市升8.5%，報19.42元；山東黃金(1787)升7.4%，報24.55元；赤峯黃金(6693)大漲21%，報31.2元；老鋪黃金(2899)則跌0.2%，報804元。
科技股普跌，「ATMXJ」成為跌市重災區，其中美團(3690)瀉8.1%，是全日跌幅最大的藍籌；京東(9618)跌5.5%；阿里巴巴(9988)跌4%；小米(1810)跌4.3%，以及騰訊(700)亦跌1.8%。
金融股方面，滙豐(005)逆升1%，報79.55元；友邦(1299)升5仙，報52.75元；港交所(388)跌0.2%，報327.6元。
(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。