美對華加徵245%關稅　恒指收跌409點險失兩萬一｜特朗普關稅戰

美國白宮公布最新關稅政策，將中國商品進口關稅調高至245%，引發市場對貿易戰升級憂慮。港股午後急跌，恒生指數一度下挫598點，低見20,868點，最終收報21,016點，跌450點或1.91%，險守21,000點心理關口，全日成交達2,199億元。國企指數逆市升203點，收7,779點；科技指數漲185點，報4,796點。