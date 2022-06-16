美息升 金管局再入市接港元沽盤 金管局：資金流出屬預期之內

美國聯儲局一如預期加息0.75厘，加幅為28年以來最大。香港金融管理局宣布，上調貼現窗基本利率75個基點，至2厘，跟隨聯儲局的加息決定。

金管局總裁余偉文表示，因應美國通脹創40年新高，聯儲局加息0.75厘，仍符合市場經修訂後的預期。連同前兩次加息，聯儲局累計已加息1.5厘，港息與美息已擴闊許多，市場有誘因進行套息交易。在聯匯制度設計下，隨著美息上升，資金流出港元體系，是預期之內。

他強調，香港貨幣金融市場保持暢順穩定，外匯市場暢順有序，市場流動性充裕，港美息差再拉闊，自然有誘因套息，資金由港元流向美元，令港元偏向弱方屬正常，在聯繫匯率制度下，若港元觸及7.85，金管局將買港元沽美元，港元拆息會逐步上升，抵銷套息誘因，港元拆息將取決市場對港元資金需求，銀行因應自身考慮調整，提醒市民置業、造按揭及貸款時要小心風險。

余偉文：美息上升 資金流出港元體系是預期之內

美國加息，港匯持續偏弱，再次觸及聯繫匯率每美元兌7.85港元的弱方保證水平，金管局再度入市承接港元沽盤，在紐約時段合共沽出約17.6億美元，銀行體系結餘本星期五將降至約2,807.39億港元。昨天傍晚金管局已承接相當於117.75億港元的美元沽盤。