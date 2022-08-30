美息料加0.75厘 美匯見20年高

其他貨幣方面，美元兌日圓曾報138.78，漲0.5%，為7月15日以來最高，每百日圓曾兌5.64港元；英鎊兌美元曾報1.1717，跌0.25%，見2年半低位；韓圜兌一美元曾跌穿1,350，報1,350.8，見13年低位。至於人民幣匯價失守6.9，人民幣兌一美元在岸價曾報6.9135，跌0.6%；離岸價曾報6.9166，下滑0.3%。

鮑威爾持續放鷹，帶動美元造好，美匯指數突破109，高見109.48為20年高，本月暫累增3.4%，澳洲聯邦銀行貨幣策略及國際經濟高級助理Carol Kong對傳媒指，鮑威爾已明確表示不會像市場預期轉向鴿派，美匯指數將衝擊110。

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole放鷹，利率期貨顯示，下月加息0.75厘的機會率增至66.5%，同時令美元再展強勢，美匯指數昨一度高見109.48，見20年高位，其他貨幣轉弱，英鎊及人民幣見約兩年低，南韓圜見13年新低。

華僑永亨：日圓或試140

華僑永亨銀行指，由於美日央行政策分歧再次突顯，日本央行行長黑田東彥持續維持寬鬆論調，稱在薪資和物價呈現穩定和持續性上升前，除維持寬鬆貨幣政策別無選項。美日國債收益率再拉闊持續對日圓構成壓力，日圓或試140關。

高盛指鮑威爾的「鷹派」言論將導致美元兌其他非美元貨幣持續升值，加上內地經濟增長乏力，為人民幣貶值提供理由，預期3個月內或下試7算。如貿易順差、人民幣兌美元中間價偏強、後期經濟企穩等，才會驅動人民幣重新回升。