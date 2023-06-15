美息走勢｜美聯儲暫停加息　一文睇清財金界焦點分析回應(持續更新)

美國聯儲局周四（6月15日）宣布暫停加息，基準利率仍處2007年8月以來最高水平，聯邦基金利率目標區間介乎5厘至5.25厘。不過聯儲局主席鮑威爾見記者時表示，再加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息。以下《AM730》為讀者整理一眾財金界的焦點分析及回應。

中銀香港：美國加息週期接近見頂 中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，美聯儲主席鮑威爾在會後聲明指出，在目前更加接近目標利率水平之際，放慢加息節奏是合理的做法。他表示，美國5月消費物價指數及採購經理指數皆顯示整體通脹壓力正逐漸紓緩，惟撇除能源價格的核心消費物價指數後，仍保持較高水平，加上勞工市場的走勢，將主導未來央行決定。 陳衞全認為，雖然美聯儲仍偏向加息，但目前美國利率環境已接近見頂，貨幣政策協同信貸收縮以及美債增發對經濟增長進一步造成壓力 或令通脹降溫，而美聯儲在經過一段時間持續觀察後，如果發現通脹回落至接近其目標，不排除美聯儲將在明年採取行動調整政策利率。 上海商業銀行：今年7月幾乎肯定加息 上海商業銀行硏究部主管林俊泓表示，聯儲局一致決定維持息口不變，結果讓人詫異，聯儲局預測年內尚存兩次加息空間，利率預測中位數被調高至5.625%，令硏究該行團隊相信，聯儲局決定按兵不動，主要出於其震驚市場的厭惡。但鮑威爾今日已表明，7月加息「完全可能」(livemeeting)，甚至指7月幾乎肯定加息，並且可能會在9月再次加息。

安本：對今年第四季度將減息的預期將會消失 安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma Ong表示， 美國聯儲局在會議上暫停加息，認為意圖是緩和加息的步伐，而這與聯儲局的最終利率有差異，但暗示今年剩餘時間內將進一步加息共50個基點，市場目前的定價並未反映聯儲局發出的信號。 目前，市場顯示7月23日會議加息25個基點的可能性為60%，9月23日幾乎可能不加息，今年第四季度將可能會減息，與聯儲局表示將在現水平上進一步加息50個基點不同；至於聯儲局將其GDP預期從增長0.4%上調至1%，反映料今年經濟增長強勁，也伴隨著對通脹的更大容忍度，因其將2023年的核心PCE預期從3.6%上調至3.9%，以支持放慢加息速度的期望。 Ray Sharma Ong預計，美國今年不會出現經濟衰退，並且隨著市場轉向反映聯儲局的指引，市場對今年第四季度將會減息的預期將會消失。在此背景下預計美元將保持強勢，聯儲局將進一步加息以及市場對今年第四季度減息的預期消失將支持美元；考慮到潛在的加息，亦預計會看到市場對價值股和周期性股票需求增加。 DWS：相信聯儲局於年內再加息一次 DWS美國經濟師Christian Scherrmann指出，對聯儲局的鷹派言論感到意外，反映當局預期年內經濟增長及核心通脹較預期強勁，同時勞工市場保持韌性。縱使當局並無大幅調高2024及2025年美國經濟增長預測，卻同時指出利率會7原來預期高。 Christian Scherrmann亦表示，債券投資者已不再預期聯儲局會在年內減息，並相信息率會較預期更高，高息情況會維持更長時間。該行維持聯儲局於年內再加息一次。