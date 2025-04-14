美擬就半導體徵「國安關稅」　恒指初段升逾500點(持續更新)｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普雖然宣布就通信設備等商品免徵「對等關稅」。然而一波未平一波又起，《路透社》引述白宮官員指，特朗普很快便會對半導體等展開新一輪貿易調查，了解進口半導體對國家安全影響，或會對相關產業施加新的「國安關稅」。特朗普於空軍一號向傳媒表示，相關細節會在美東時間周一(14日)公布。
恒生指數今日高開449點或2.15%，報21,363點，成交45.44億；科指高開153點或逾3%，報5,053點；國指報7,970點，升168點。
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半導體股造好 阿里港交所升6%
【10:12更新】恒生指數初段升553點，報21,470點，成交836億。
半導體股有支持，中芯國際升1.2元或2.5%，報47.8元；華虹半導體(1347)升1.7元或5%，報36.15元。
重磅股騰訊(700)升11.4元或2.62%，報455元；阿里巴巴(9988)升6.7元或6.6%，報109.8元；京東(9618)升3元；美團(3690)升2.5元。
滙豐(005)升2.25元，報77.8元；友邦升1.7元，報51.9元；港交所(388)升17元或逾5%，報329.2元。
美國最快下月徵藥品關稅，醫藥股向上，藥明生物(2269)升1.2元或逾4%，報21.15元；藥明康德(2359)升2.25元或逾4%，報53.5元；藥明合聯(2268)升3元或9%，報36.65元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)