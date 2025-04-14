美擬就半導體徵「國安關稅」　恒指初段升逾500點(持續更新)｜特朗普關稅戰

半導體股造好 阿里港交所升6% 【10:12更新】恒生指數初段升553點，報21,470點，成交836億。

半導體股有支持，中芯國際升1.2元或2.5%，報47.8元；華虹半導體(1347)升1.7元或5%，報36.15元。 重磅股騰訊(700)升11.4元或2.62%，報455元；阿里巴巴(9988)升6.7元或6.6%，報109.8元；京東(9618)升3元；美團(3690)升2.5元。 滙豐(005)升2.25元，報77.8元；友邦升1.7元，報51.9元；港交所(388)升17元或逾5%，報329.2元。 美國最快下月徵藥品關稅，醫藥股向上，藥明生物(2269)升1.2元或逾4%，報21.15元；藥明康德(2359)升2.25元或逾4%，報53.5元；藥明合聯(2268)升3元或9%，報36.65元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)