美擬就半導體徵「國安關稅」　恒指半日升204點重上兩萬一(持續更新)｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普雖然簽署備忘錄，豁免對部分進口電子產品加徵「對等關稅」，但他最新表示並未宣布任何關稅豁免，對美國採取不公平貿易和非貨幣關稅壁壘的國家無法脫身。他指華府即將進行國家安全關稅調查，檢討半導體和電子產品供應鏈。《路透社》報道，特朗普可能會對相關產業施加新的「國安關稅」，並在空軍一號上表示，細節將於美東時間周一(14日)公布。

恒生指數今高開449點或2.15%，報21,363點，成交45.44億，其後最多升約600點，中午報21,419點，升504點%，大市成交額1.542億元；科指報5,032點，升131點；國指報7,940點，升168點。港股3大指數均升逾2%。