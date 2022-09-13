美擴大生物製造以減對華依賴 藥明生物受拖累跌逾2成

外電報道，美國總統拜登當地時間周一已簽署新行政命令擴大美國生物製造（Biomanufacturing），以降低對於中國的依賴。該行政令提出要提振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。

受到消息拖累，主要收入來自北美的CRO（合同研究）服務龍頭藥明生物（2269）今早急跌最多跌21%，低見52.8元。中午收市仍跌18.4%，報54.4元，半日成交36.7億元。同系藥明康德（2359）跌14.3%，報70.75元，成交5.8億元。

外電報道，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生物技術的倡議，並宣布投資計劃，以擴大國內的研發和生產能力。

瑞信最新報告分析，根據白宮行政命令、聲明和記者會內容，認為文件措辭中性，而且提及內容廣泛，包括增加生物科技研發支出、培養人才、提升安全、令監管和商業環境更友善等。

該行認為與CHIPS法案最大分野是，該行政命令並沒有針對中國同業，而是關注持續發展和維持全球領先地位，但會關注周三峰會內容，分析該命令更多政策。命令對中國醫療行業影響也遠遠少於早前通過的晶片法案CHIPS，但預計消息短時間內會困擾中國醫藥外包（CXO）行業。

影響料低於晶片法案

報告指出，自疫情以來，白宮已多次簽署命令支持本土生物科技和藥物產業鏈，對中國行業影響仍須時反映。在中美關係不樂觀之下，近年中國CXO行業加快全球化，特別是在新加坡建立基地，但不預期美國會直接禁令藥企與中國CXO服務商終止合作，要培養本土CXO行業減低依賴中國，是緩慢而不確定的道路。