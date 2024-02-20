美斯缺陣｜極兔速遞股價再跌一成　美斯任代言人惹激烈反應(更新)

球王美斯缺陣本港表演賽事件餘波未停，由他擔任代言人的港股極兔速遞（1519）繼上周五（2月16日）出現股價大異動，周二（20日）再次現異動情況，股價再跌一成。

周五（16日）極兔速遞股價大跌，先輕微低開報13.7元，其後股價一度跌逾25%，曾低見10.2元創上市新低。截至上午11時20分，極兔暫報11.66元，仍跌15.2%，成交金額5,130萬，而目前仍低於極兔的招股價12元。

極兔速遞於2023年10月27日掛牌，原有股東、基石投資者承諾提供6個月禁售期，即於今年4月才屆滿。

美斯任代言人惹激烈反應

自美斯缺陣本港表演賽後，其有份代言的產品及公司均成為「眾矢之的」，其中極兔快遞更登上微博熱搜，多名網友留言，要求換走美斯代言人，更有懷疑為極兔發言人的帳號，留言回應表示「極兔不缺資源」。

其後極兔速遞的抖音官方帳號「兔兔快遞員」澄清，該「極兔速遞」帳號並非企業帳號，並不代表公司立場；又重申公司會繼續努力，致力於為客戶提供更好的服務。