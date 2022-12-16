美方確認獲得中概股全面審查權 中證監：歡迎監管專業考慮重新作出認定

中概股在美國除牌的風險紓緩，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）昨晚發表聲明，確定首次獲得對總部設於中國內地及香港的註冊會計師事務所，進行全面檢查和調查的權限，為歷史上首次，意味今年8月中美簽署的審計監管合作協議取得初步成效，約200間在美上市的中概股被勒令除牌的風險大減。

聲明指出，委員會自行決定審計兩間公司，包括中國的畢馬威華振會計師事務所及香港的羅兵咸永道會計師事務所。30多名工作人員由9月至11月期間，在香港實地工作，查閱了數千頁文件，並進行面談及作證。聲明強調，工作只是開始而並非結束，團隊計劃明年初恢復定期檢查，並會繼續調查工作。如果中國當局阻撓，委員會將考慮作出新的決定。

中國證監會發言人稱，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，期待繼續推進今後年度審計監管合作，形成常態化、可持續的合作機制。

委員會計劃明年初恢復定期檢查

發言人表示，中證監一貫主張通過監管合作機制，解決跨境上市審計監管問題。實踐證明只要雙方秉持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到一條符合各自法律和監管要求的可行合作路徑。

中證監指出，自8月簽署中美審計監管合作協議後，雙方就檢查和調查活動計劃作了充分溝通協調，美方通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下，對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

中美審計監管爭拗持續20年，中國政府以國家安全為由，禁止外國機構獲得中國企業的審計底稿。美國國會在2020年通過「外國公司問責法」，要求所有在美國上市的公司披露審計紀錄，若連續3年拒絕公開相關資料會被除牌。直至今年8月，中美達成審計協議，中方容許美國上市公司會計監督委員會，審查中國會計師的工作底稿，包括全球四大會計師事務所在中國的分支機構。委員會曾質疑能否不受限制地工作。