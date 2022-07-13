美日兩國財長會晤後　耶倫暗示無意支持日方干預匯率

美國財政部長耶倫昨天與日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki），耶倫之後暗示美方無意支持日本入市干預遏制日圓兌美元貶值。她在東京向記者表示，總體而言，匯率應該由市場決定，「只有在極少和例外的情況下才需要干預」，並指出雙方並沒有討論有關話題。

在記者問到鈴木在兩人會晤後的言論時，耶倫說，「鈴木向我們介紹了匯率情況。日圓顯然是大幅貶值，但是我們沒有討論任何政策，我重申了我們的基本立場，即G7和G20的承諾涉及市場決定匯率」。

耶倫和鈴木會晤後發表聯合聲明，雙方一致認為匯率動盪不定構成風險，並表示會酌情進行磋商與合作。

美元兌日圓在 137 上高位徘徊

聲明又指出，俄羅斯入侵衝擊經濟，加大匯率波動，可能對經濟和金融穩定產生不利影響。美日雙方將依照G7和G20的承諾，繼續就外匯市場進行密切磋商，並就匯率問題酌情合作。」

日圓兌美元隔夜跌至1998年以來的最低水平。日本政府對日圓貶值表達擔憂，日圓貶值會推高能源進口成本，削弱日本家庭購買力。日圓下跌引發市場猜測，日本可能會出手干預，或許會與美國一道行動。兩國上次聯合干預以支持日圓是在1998年。美元兌日圓在137上高位徘徊，最新報137.08；每百日圓報5.73港元。