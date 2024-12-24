美日股基金成贏家 強積金全年進帳9% 人均賺2.16萬

打工仔強積金連續兩年有進帳！強積金研究、觀點及教育機構積金評級昨公布，按截至本月18日止的「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金今年回報有望錄約9.19%，將為連續第二年錄得正回報，預計全年收益將達約1,028億元，以475萬名強積金成員計，即每人平均收益約2.16萬元。
積金評級指，強積金單計本月月暫微跌約0.48%，令今季暫下跌約3.18%。以估算本月強積金投資虧損約101億元計，即人均虧損約2,100元；至於本季至今投資虧損約460億元計，即人均虧損約9,700 元。倘強積金全年維持目前收益，則為自2020年後、4年來表現最佳的一年；同時預計強積金總資產將達到約1.291萬億元，為推出以來第四高的總資產水平。
中港股基金大升 環球債跑輸
按積金評級的數據，今年表現最好的強積金基金為美國股票基金，全年回報21.45%，單計第四季則升1.98%，本月則跌2.92%。第二佳為日本股票基金，全年進帳18.66%，今季跌0.11%，本月升0.4%。至於中港股票基金排第三，全年升15.51%，季挫6.56%，本月則升2.31%。
至於今年大跑輸的基金為環球債券基金及其他地區股票基金，前者全年蝕2.04%，後者損手0.22%。
積金評級：DIS是不錯選擇
積金評級主席叢川普預計，強積金本月或無可避免地出現單月投資虧損，惟全年投資收益有望超過千億元，475萬名成員的平均帳戶結餘也可望維持在27萬元以上。強積金曾在2019及2020年連續兩年實現逾千億元投資收益，對於來年能否再創紀錄，叢川普指能否實現這目標仍存在不確定性，主要視乎美國候任總統特朗普如何「出牌」。他指，強積金成員或者會因此而將組合偏向美國，但強調多元化投資組合可以減低不確定性，並指預設投資策略(DIS)基金多元化之餘，配置也偏向美股，認為是個不錯的投資選擇。