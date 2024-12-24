美日股基金成贏家 強積金全年進帳9% 人均賺2.16萬

打工仔強積金連續兩年有進帳！強積金研究、觀點及教育機構積金評級昨公布，按截至本月18日止的「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金今年回報有望錄約9.19%，將為連續第二年錄得正回報，預計全年收益將達約1,028億元，以475萬名強積金成員計，即每人平均收益約2.16萬元。

積金評級指，強積金單計本月月暫微跌約0.48%，令今季暫下跌約3.18%。以估算本月強積金投資虧損約101億元計，即人均虧損約2,100元；至於本季至今投資虧損約460億元計，即人均虧損約9,700 元。倘強積金全年維持目前收益，則為自2020年後、4年來表現最佳的一年；同時預計強積金總資產將達到約1.291萬億元，為推出以來第四高的總資產水平。