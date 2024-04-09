美日股贏｜港股MPF首季續跑輸

中港股稍喘穩，惟強積金(MPF)的中港股基金仍繼續跑輸，上季跌2.4%，為所有資產類別中表現最差。按積金評級的數據，今年3月底止為積金局財政年度結束，而中港股基金無論第一季度及累計1年表現均為最差，年度虧損約18%。相反，日本股票基金第一季和累計1年表現最佳，季度回報約12.3%，年回報約30.5%。美股基金是去年度最大淨流入份額資產，首季和累計1年表現分別升約9.8%及28.4%。

人均回報6千 整體表現方面，強積金首季回報約2.5%，單位上月回報已錄1.5%，為3年度以來首個錄得正回報的年度。積金評級估計，上月強積金的投資收益約175億元，即人均收益約3,700元，第一季度投資收益約285億元，相當人均約6,000元，平均帳戶結餘近25萬元；累計1年投資收益約232億元，即人均賺4,800 元。