美歐考慮對中國鋼鋁徵收新關稅

外電引述知情人士報道，美國和歐盟正在考慮對中國鋼、鋁徵收新的關稅，作為減少碳排放和應對全球產能過剩措施的一部分。

據報道，美國和歐盟將尋求利用通常用於貿易爭端的關稅措施來推進其氣候議程，此舉將標誌著一種新的措施。美國鋼、鋁生產商股價在盤後交易中上升。

報道引述消息人士稱，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）於10月底向歐盟同等級官員提出有關建議，是根據美國與歐盟去年達成共同應對中國這個主要碳排放國的協議下提出，但雙方只是初步討論構思，未有最終決定。

消息人士指出，細節仍有待雙方敲定，預期即使是原則上達成共識，亦不大可能在明年底前落實有關建議，並補充稱即使這個時間表也是偏樂觀的。同時，美國方面也未決定如何提出新關稅，考慮選項包括引用232條款。

明年底前不大可能落實

《彭博社》的報道稱，在中美兩國已承諾共同應對氣候變化之際，這一關稅計劃可能會加深北京與華盛頓之間的分歧。不過，對於因貿易摩擦而受損的美歐關係來說，美國和歐盟在共同應對氣候危機方面的磋商可能是一個積極跡象。知情人士表示，新框架建立在去年美國歐盟相關協議的基礎上，主要針對中國這個全球最大的碳排放國和鋼鋁生產國，以及其他污染大國。