美滙創近一年新低金價走強　大宗商品股齊飆

美匯指數進一步下滑創近一年新低，失守101，持續受壓下對金價帶來支持，紐約期金及現貨金於隔晚（13日）均高收，現貨金亦升至2022年3月以來高位；其他貴金屬如銀﹑鉑金及鈀金價格均上揚，大宗商品股今（14日）亦飆升。
美滙創近一年新低
美滙持續受壓，今早最低見過100.77，為去年4月22日後最低水平，最新造100.83，仍降0.18%。
貴金屬相關股亦造好
在亞洲交易時段金價延續升勢，紐約期金每盎斯最新報2,057.05美元，現貨金最新報2,042.88美元，升0.14%。
貴金屬股造好，紫金(2899)升3.1%；五礦資源(1208)炒高16.9%；江銅(358)揚2.7%；洛鉬(3993)升2%；中煤(1898)升1.7%；神華(1088)走高2.2%；贛鋒(1772)抽升7.6%；招金(1818)升0.4%；山東黃金(1787)揚5%；中國鋁業(2600)揚5.6%；宏橋(1378)彈高4.9%。
此外，「三桶油」亦顯著上揚，中石油(857)升2.6%；中海油(883)走高1%；中石化(386)漲1.8%。
SKCharting.com首席技術分析師Sunil Kumar Dixit指出，現貨金與期金價差收窄，反映金價上升動力強勁，有力挑戰新高。