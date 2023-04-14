美滙創近一年新低金價走強　大宗商品股齊飆

美匯指數進一步下滑創近一年新低，失守101，持續受壓下對金價帶來支持，紐約期金及現貨金於隔晚（13日）均高收，現貨金亦升至2022年3月以來高位；其他貴金屬如銀﹑鉑金及鈀金價格均上揚，大宗商品股今（14日）亦飆升。

美滙創近一年新低

美滙持續受壓，今早最低見過100.77，為去年4月22日後最低水平，最新造100.83，仍降0.18%。