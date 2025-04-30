美產汽車獲減免關稅　與印度談判順利　道指再彈300點｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普大打關稅戰，周二(29日)他在白宮外對記者表示，與印度的關稅談判進展順利，預期雙方將達成協議，但未進一步透露具體內容。同日，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)透露，特朗普將簽署行政命令，允許在美國生產汽車的汽車製造商減免部分新加徵的25%關稅，以便他們有時間將零件供應鏈遷回美國國內。

受貿易談判進展的樂觀情緒帶動，加上美國最新就業和消費信心數據疲弱，增加市場對聯儲局減息機會。美股周二進一步呈現反彈，道指收市漲300點，報40,527點；標指升0.58%或95點，報5,560點；納指漲0.55%或32點，報17,461點；而反映中國概念股表現的納斯達克中國金龍指數跌0.3%或20點，報6,980點。

根據《路透社》及多家網路媒體報導，美國政府將允許所有在境內組裝汽車的企業，針對進口零部件申請關稅補償。具體措施為：第一年可獲得相當於汽車建議零售價15%的補償金額，第二年補償比例將降至10%，此政策實施期限僅為兩年。

美 商務部長： 已達成 首份關稅協議

美國商務部長盧特尼克另提到，美國政府已與某一貿易夥伴達成首份關稅協議，目前僅待對方行政首長與國會批准。他預期該國將很快正式通過協議，但暗示此協議並非與中國達成。此外，盧特尼克澄清，他並未直接參與中美談判，相關事務屬財政部職權範圍。