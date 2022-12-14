美皓首掛潛水每手最多蝕750元 衛龍等三新股明天掛牌

美皓首掛潛水每手最多蝕750元，另外包括衛龍在內的三新股明天掛牌。（資料圖片）

牙科服務商美皓集團（1947）今早首日掛牌，開市後一度較招股價跌近一成八，最低見0.69元，以每手5,000股計算，未計手續費蝕750元；暫時跌幅收窄至7.1%，報0.78元，以每手仍要蝕300元，成交額3,760萬元，最新市值4.68億元。美皓昨天公布，公開發售部份獲超額認購40倍，一手中籤率6.14%，集資淨額約7,490萬元。

另外有3隻新股明天掛牌，今早公布招股結果，其中「辣條」零食品牌衛龍（9985）以每股10.56元定價，為招股價範圍10.4元至11.4元的接近下限定價，集資淨額8.99億元，一手中籤率70%，抽兩手即可穩獲一手。衛龍於香港公開發售部分超額認購14.3倍，國際發售部分超額認購1.6倍。

步陽國際公開發售超額50倍要回撥

中國癌症藥物公司思路迪（1244）以每股24.98元定價，為招股價22.96元至26.24元的中間以上範圍定價，集資淨額2.51億元，一手中籤率25.01%，抽7手即可穩獲一手。思路迪於香港公開發售部分超額認購4.97倍，國際發售部分超購0.26倍。

至於鋁合金汽輪製造商步陽國際（2457）則以每股0.5元的下限定價，一手中籤率為20.01%，抽14手穩獲一手，集資淨額為7,670萬元。步陽國際香港公開發售獲超額認購50.22倍，觸發啟動程序，香港發售股份最終數目為1億股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的40%，國際配售部分已獲略微超額認購，超額認購約0.19倍。