美盡失最高信貸「AAA」評級 穆迪降級至「Aa1」憂財赤飆升

評級機構穆迪將美國主權信貸評級，由「AAA」下調至「Aa1」，由於政府債務及利息上升，明顯高於同類評級的主權國家。美國的評級展望，則由「負面」調整為「穩定」。 白宮駁斥帶政治目的 白宮通訊總監張振熙駁斥穆迪評級下調帶政治目的，並攻擊機構的經濟學家贊迪(Mark Zandi)，指沒人會認真看待他的分析，又批評贊迪是總統特朗普的反對者。美國財政部暫時未有回應穆迪的降級。

穆迪的降級行動，意味著美國完全失去「AAA」評級。另外兩間評級機構，標普全球及惠譽，早於2011年及2023年，已將美國剔除「AAA」行列。穆迪表示，美國歷屆政府及國會，都未能就扭轉巨額財政赤字及不斷上升的利息成本達成一致，憂慮美國的經濟及金融實力，無法完全抵銷財政指標下滑。