美科技巨擘陸續凍結人手或裁員　蘋果亞馬遜暫停招聘

美科技巨擘陸續凍結人手或裁員，蘋果、亞馬遜暫停招聘，亦有科企大規模裁員。（資料圖片）

美國多家科技巨擘謀求在人力資源上減省開支，據外電報道，蘋果公司（Apple）已暫停招聘研科以外的多個職位的招聘，以進一步減少明年的預算。亞馬遜（Amazon）亦表示，會凍結員工招聘，以應對不尋常的宏觀經濟環境。另外，網約車平台Lyft宣布裁員近700人。

《彭博社》引述知情人士報道，蘋果已暫停研發以外許多職位的招聘。蘋果在上月公布財報前就已開始凍結人手，消息人士說，暫停增聘的範圍並不涵蓋投入未來產品與長期計劃的團隊，但影響一些業務運作、一般軟硬件工程人員職位。

蘋果暫停招聘不包括研發職位

蘋果透過聲明說，將繼續聘僱人才，「但由於當前的經濟環境，我們對某些業務採取非常審慎的做法」。