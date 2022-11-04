美科技巨擘陸續凍結人手或裁員　蘋果亞馬遜暫停招聘

美國多家科技巨擘謀求在人力資源上減省開支，據外電報道，蘋果公司（Apple）已暫停招聘研科以外的多個職位的招聘，以進一步減少明年的預算。亞馬遜（Amazon）亦表示，會凍結員工招聘，以應對不尋常的宏觀經濟環境。另外，網約車平台Lyft宣布裁員近700人。
《彭博社》引述知情人士報道，蘋果已暫停研發以外許多職位的招聘。蘋果在上月公布財報前就已開始凍結人手，消息人士說，暫停增聘的範圍並不涵蓋投入未來產品與長期計劃的團隊，但影響一些業務運作、一般軟硬件工程人員職位。
蘋果暫停招聘不包括研發職位
蘋果透過聲明說，將繼續聘僱人才，「但由於當前的經濟環境，我們對某些業務採取非常審慎的做法」。
知情人士說，蘋果一些團隊在特殊情況下仍可以增聘，該公司也繼續在徵才網頁列出新職缺，但實際的招聘程序已大致被暫停。
蘋果此舉只是延續控制明年預算的安排，包括遇缺不補與一些團隊減少員額增加計劃。作為緊縮政策的一部份，蘋果於8月亦已解僱約100名約聘員工。
亞馬遜稱仍計劃明年進行大量的招聘
亞馬遜周四表示，管理層本周決定，將暫停招聘新的企業員工，理由是「不確定的」經濟環境以及近年來已經招聘很多。亞馬遜人力資源部高級副總裁Beth Galetti表示，預計未來數月將持續暫停招聘，並且繼續監察經濟和業務情況，以便作出合理調整。他在公司博客表示，凍結招聘行動將歷時數個月，集團將因應市場變化，或隨時改變有關決定。亞馬遜又表示，仍計劃明年進行大量的招聘。
另據外電報道，Lyft表示將裁員13%員工，相當約683人，又將撤出第一方汽車服務業務，以因應艱困的經濟情勢。
新入主社群平台Twitter的馬斯克，據報將會大幅裁員，傳聞馬斯克計劃裁減一半員工，而Twitter員工亦已作好準備。其他科技亦不手軟，英特爾（Intel）據報計劃大幅裁員，人數可能達到數千人、硬碟生產商Seagate上周表示將裁員約3,000人。