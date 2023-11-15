美聯復牌股價插逾半成　強調集團一向注重營運全面合規 (更新)

美聯同日於聯交所發 內幕消息 公告，指將於周三（15日）復牌，並表示公司高度重視事件，且一向注重集團營運全面合規，並會極力辯護其立場，亦保留在適當情況下對法律程序的不同方面提出挑戰的權利。

美聯強調一向注重營運全面合規

美聯公告表示，公司高度重視事件，且一向注重集團營運全面合規，並會極力辯護其立場，而公司保留在適當情況下對法律程序的不同方面提出挑戰的權利。

同時，美聯指集團正就法律程序尋求法律意見，將密切監察及就事件進展評估法律程序對集團的潛在影響，並將繼續探索最能保護公司持份者價值及維護其員工生計的所有行動途徑。目前，集團之業務營運及財務狀況維持全面正常。

美聯同時提倡政府放緩抑制樓市需求措施

美聯在公告中亦道出地產代理行業生態，表示在這充滿挑戰的時刻，集團努力不懈地保衛業務、行業及依靠行業謀生的生計。於致力提供優質服務的同時，付出了巨大犧牲，包括採取成本控制及精簡人手等嚴厲措施。

美聯稱，行業仍然面對前所未有的難關，2022年的物業註冊量已跌至自1991年以來的新低，兩地通關僅於今年首幾個月帶來溫和復甦。住宅成交量持續大幅度滑落。單是2023年10月，物業成交跌至少於3,000宗，導致眾多代理難以維生，重申萎縮的市場活動威脅到許多代理前途。

美聯同時亦提倡，政府應作出放緩抑制樓市需求措施，指因該等措施當初是在截然不同的市場環境下實施，希望堅持努力渡過當前嚴峻時期，及保障該集團的團隊在市況好轉時能夠重返崗位，並且將繼續致力穩定的長遠發展。