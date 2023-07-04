美股不死｜附完整名單！今季必買美股 美銀推薦呢10隻……

美股今年持續被嫌貴，但指數不但未如分析員年初的預期調整，更在高峰企硬！美國銀行周一發表的報告中，列出第三季美國十大金股(top 10 ideas)，當中包括港人熟悉的迪士尼(Disney)及Netflix。報告給予迪士尼目標價135美元，較周一美股收市價90.5美元，潛在升幅49%；給予Netflix目標價490美元，較周一收市價441.11美元，潛在升幅11.1%。

今季必買美股｜迪士尼 Netflix 上榜

報告指，迪士尼自2021年11月以來表現一直落後標指超過40%，惟該行料集團第三季業績將跑贏，主要由於Disney+/Hulu/ESPN+的收費上調；廣告商對Disney+的廣告需求強勁；直接面對消費者(DTC)的業務成本控制佳；以及主題公園需求強勁，都對集團業績利好。

至於Netflix業務亦有四大推動力，包括集團積極打擊共享帳戶；推出低價廣告訂閱計劃，以擴大潛在市場規模及變現能力；自由現金流現拐點；以及大量用戶從有線電視流向串流平台。