美股受加息陰霾濃罩 道指最多跌逾千點 納指急瀉4.68%

美國加息預期急速升溫，債息倒掛加深經濟衰退的憂慮，美股延續上周五的跌勢，道指最多下挫逾千點，標指較高位回落逾20%，技術上陷入熊市。

道指低開247點後跌幅迅速擴大，近收市時間見30,373點的全日低位，最多挫1,019點，兩日累計跌超過1,700點，收市報30,516點，創2021年2月以來新低位，亦是連跌4個交易日。標指曾跌逾4.27%至3,734點，收市回落3.88%，報3,749點，較1月4日高位4,818點，回落22%，技術上步入熊市。納指亦創2020年10月以來最低，收市報10,809點，下跌4.68%，全日最多下跌4.98%。

標指較高位挫 22% 技術上進入熊市

美國債息急升，10年期美國國債息率高見3.37%，而相信較能反映聯儲局加息傾向的2年期債息亦升至3.34%，反映市場對聯儲局本周會議可能加息4分3厘預期增加。

摩根士丹利策略員Michael Wilson認為，來自邊際利潤愈益受壓和需求轉弱的增長風險仍未全面反映在股價中，同時聯儲局將繼續加息打擊通脹，該行重申減持非必要消費股。

高盛策略員David Kostin亦指出，聯儲局持續加息下，消費者氣氛低迷造成風險，美國盈利預測過高，股市估值仍遠未見底，出乎意料強勁的5月通脹數據意味聯儲局仍需「鷹」派抗擊通脹，甚至為股票估值封頂。

美國債息急升 2 年期債息升至 3.34%

歐洲股市全線向下，法股低收2.67%表現較差，英股回吐1.53%，德股跌2.43%；日本股市大挫3.01%。歐洲債息同樣攀升，德國2年期債息為2011年以來首次升穿1厘；意大利10年期債息漲破2.4厘，創2014年以來高位，與同年期德債息差距擴大至240個基點，為2020年5月以來最大。歐洲央行管委會委員卡日米爾(Peter Kazimir)表示，央行計劃7月加息0.25厘後，明顯有需要在9月提速上調利率0.5厘。

貨幣市場押注聯儲局9月底前共加息1.75厘，即未來3次會議，至少1次加息0.75厘，對息口較敏感的2年期債息，周一曾跳升36.9個基點，至3.438厘的2007年以來高位；10期債息一度挾高20.7個基點至3.37厘，創2011年以來新高。2年及10年期債息一度自4月以來首次出現倒掛。