美股大冧｜夜盤交易商Blue Ocean死機 本地券商受累 有人沽貨變沽空？

外圍股市隔晚大波動，當中美股重挫，美股夜盤交易服務商Blue Ocean更因交易激增而出現系統異常，並要暫停交易。由於Blue Ocean為多家經紀商提供每周5天24小時股票及ETF隔夜買賣服務，因此影響多家證券行，據悉除了外資券商Robinhood及盈透(Interactive Brokers)等，有不少本地客的富途證券及老虎證券等亦受影響。
夜盤交易為美東時間周日至周四晚上8時至次日凌晨4時，以夏令時間計，即香港時間周一至周五早上8時至下午4時。外電引述Blue Ocean行政總裁Brian Hyndman指，系統在周一晚將不會再啟動及運行，希望在周二(今日)晚上能恢復。
夜盤成交遭撤銷 「是不是可以告去消委會？」
不少本港散戶稱受影響，當中有人稱夜盤買入成交後才遭撤銷，惟及後沽出同一批股份的成交仍保留，變相成為沽空盤，並問「是不是可以集體訴訟了？香港的是不是可以告去消委會？」
富途指，由於Blue Ocean夜盤異常，凌晨1時45分至3時06分的成交會進行撤單處理，目前所有受影響的客戶已完成撤單，客戶的訂單狀態和資產狀況已恢復正常。
長橋證券拒撤單 「市場規則的尊重」
另外長橋證券指，由於美國關鍵數據服務商服務中斷，廣泛波及不少港美股及美國本地券商的交易系統出現故障，導致多家券商今日夜盤交易將暫時取消。公司鄭重宣布，將不會對於美東時間8月5日已成交的夜盤訂單進行任何撤單操作，並且8月6日夜盤交易正常進行，盤前、盤中、盤後的交易不受任何影響。「這不僅是對市場規則的尊重，更是對用戶權益的承諾。我們深知，在面對巨大的市場波動之下，每一筆交易背後都是投資者的智慧與汗水，我們將堅決維護每一位客戶的信任和權益。」長橋又指，無論市場如何變幻莫測，將優先保障投資者權益，「用實際行動展現我們作為頭部券商平台的擔當。」