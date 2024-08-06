美股大冧｜夜盤交易商Blue Ocean死機 本地券商受累 有人沽貨變沽空？

外圍股市隔晚大波動，當中美股重挫，美股夜盤交易服務商Blue Ocean更因交易激增而出現系統異常，並要暫停交易。由於Blue Ocean為多家經紀商提供每周5天24小時股票及ETF隔夜買賣服務，因此影響多家證券行，據悉除了外資券商Robinhood及盈透(Interactive Brokers)等，有不少本地客的富途證券及老虎證券等亦受影響。

夜盤交易為美東時間周日至周四晚上8時至次日凌晨4時，以夏令時間計，即香港時間周一至周五早上8時至下午4時。外電引述Blue Ocean行政總裁Brian Hyndman指，系統在周一晚將不會再啟動及運行，希望在周二(今日)晚上能恢復。