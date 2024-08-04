美股大挫港股勢危？本周聚焦數據業績一覽 提早準備！

美股上周大挫，道瓊斯工業指數連升4周後斷纜，上周挫2.1%，至39,737點；納斯達克指數連挫3周，上周跌3.4%，3周累挫8.8%。至於恒生指數亦連跌3周，上周收報16,945點，全周挫76點或0.45%，港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向下，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指明日低開92點，至16,853點。

數據方面，香港明天會公布製造業上月採購經理指數(PMI)，內地則公布財新服務業PMI數據，周四則公布上月進出口等貿易數據，周五則公布上月居民消費價格指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)數據。另外，澳洲將在本周二公布議息結果，市場預料利率維持4.35厘不變。