美股大挫港股勢危？本周聚焦數據業績一覽 提早準備！

美股上周大挫，道瓊斯工業指數連升4周後斷纜，上周挫2.1%，至39,737點；納斯達克指數連挫3周，上周跌3.4%，3周累挫8.8%。至於恒生指數亦連跌3周，上周收報16,945點，全周挫76點或0.45%，港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向下，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指明日低開92點，至16,853點。
數據方面，香港明天會公布製造業上月採購經理指數(PMI)，內地則公布財新服務業PMI數據，周四則公布上月進出口等貿易數據，周五則公布上月居民消費價格指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)數據。另外，澳洲將在本周二公布議息結果，市場預料利率維持4.35厘不變。
至於港股在踏入8月中期業績高峰期後，將陸續有焦點股份派成績表，本周可關注以下股份：
8月5日周二
中電控股(002)
8月6日周三
置富產業信託(778)、創科實業(669)、九龍倉置業(1997)、百勝中國(9987)
8月7日周四
國泰航空(293)、中國鐵塔(788)、大酒店(045)、統一企業中國(220)
8月8日周五
中國移動(941)、宏利金融(945)、美高梅中國(2282)、中芯國際(981)、太古A(019)、太古地產(1972)、九龍倉集團(004)