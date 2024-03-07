美股太貴隨時崩盤？「華爾街先知」警告：美國經濟衰退迫在眉睫

在華爾街素有「先知」之稱的傳奇投資人席林（Gary Shilling）警告，經濟衰退可能會在幾個月內發生，屆時價格過高的股票可能會崩盤。
席林是美林證券（Merrill Lynch）的首席經濟學家，並於1978年創辦了自己的經濟諮詢和投資諮詢公司，以在過去四十年中多次作出有先見之明的市場預測而聞名。
少數股票佔市值比例太高
他最近在一個電台節目中表示，相對於企業盈利和國債等競爭對手資產，現在的美股太貴了：「如果有一天一覺醒來，我們發現一家大公司陷入了困境，並引發了股市崩盤，我一點也不會感到驚訝。」
席林認為，標普500指數的席勒市盈率（Shiller price-earnings ratio）比長期平均高出約45%，這表示美股已被高估。他警告說，現在少數股票構成了股市當前價值的很大一部分，這種集中「相當危險」，因為這表明了投資者真的不喜歡股市的其他部分，也不喜歡經濟的主體。
基於以上理由，席林大膽預測未來標普500指數可能會下跌20%至30%，「甚至可能更大」。 他最近告訴《商業內幕》（Business Insider），標普指數可能會跌破3,500點，較目前約5,100點的水平暴跌32%。
標普500恐大跌30%
另外他也認為經濟衰退恐怕隨時都會發生。回顧美國過去七次的經濟衰退，平均是在美聯儲開始升息後 26 個月發生的。 他表示，自本周期首次升息以來已經過去了大約兩年，時間點來說已經差不多。
不過席林同時也分享了他對美國房地產市場、國債和美元的展望，他預計隨着抵押貸款利率下降，未來三、四年房地產活動將「大幅復甦」。至於美元，席林表示，他並不擔心「去美元化」或美元在貨幣市場主導地位的終結：「除了美元之外，目前市場上確實沒有其他選擇。」
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