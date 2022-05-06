美股收市｜英、美齊加息 道指狂瀉逾千點　創2020年以來單日最大跌幅

英倫銀行繼美國聯儲局後宣布加息0.25厘，加上各項經濟數據表現欠佳，市場憂慮通脹及經濟放緩，道指一度跌逾1,300點，科技股亦大幅受挫。

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英、美加息 道指創2020年來最大單日跌幅

美國聯儲局、英倫銀行相繼加息，反映對經濟前景較為審慎，加上市場擔心通脹加劇及經濟放緩，美股3大指數急挫，美國10年期債息曾突破3.1厘。道指一度跌超過1,300點，收市跌幅稍微收窄，但亦挫逾1,000點，報32,997點，創2020年以來最大單日跌幅。納指跌4.99%，報12,317點。標指則跌3.56%，報4,146點。

主要科技股亦大幅回落，Tesla（TSLA）跌8.33%，亞馬遜（AMZN）跌7.56%，Meta（FB）跌6.77%，蘋果（AAPL）跌5.57%，Alphabet（GOOGL）跌4.75%。

另外，美國首次申領失業救濟人數增加至20萬，較預期高。截至4月23日，持續申領人數則減至138.4萬人，比預期中140萬人低。