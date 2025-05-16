美股早段大跌 阿里業績遜色 雲智能收入提速

在騰訊控股(700)周三交出勝預期季績後，昨放榜的阿里巴巴(9988)表現則令人失望。阿里上季非公認會計準則淨利潤錄298.47億元(人民幣，下同)，按年升22%，較預期遜色。不過，集團雲智能業務有亮點，上季收入301.27億元，升幅提速至18%，經調整EBITA錄24.2億元，大增多69%，阿里首席執行官吳泳銘表示，未來將會推動AI+雲成為長期發展的新增長引擎。 阿里截至3月底止上季純利123.82億元，大升2.79倍。集團上季收入2,364.54億元，升7%；經營利潤284.65億元，升93%；淨利潤119.73億元，升12倍。阿里計劃每股派息0.25美元，包括普通股息0.13125美元，以及特別股息0.11875美元。

阿里全年純利1,294.7億元，升62%；非公認會計準則淨利潤多0.4%，至1,581.22億元。去年收入9,963.47億元，多6%；每股收益53.59元。 六大業務均見改善 大文娛轉賺 阿里昨收報128.9港元，跌1.2%。截至本港時間昨晚10時，阿里美股盤前曾下挫7.4%，一度較港低水6.1%。 至於集團的六大業務方面，除了雲業務表現標青，旗艦業務淘天集團上季收入亦升9%，至1,013.69億元，經調整EBITA錄417.49億元，升8%；阿里國際數字商業集團上季收入335.79億元，多22%，經調整EBITA虧損收窄至35.74億元；本地生活集團收入161.34億元，升10%，虧損收窄至23.16億元；大文娛集團收入升12%，至55.54億元，更轉賺3,600萬元。至於菜鳥上季收入雖減12%，至215.73億元，但虧損收窄至6.06億元。