美股步入長牛？還是AI泡沫爆破？ FSMOne（香港）「投資良機何處尋2025」研討會 數碼經濟及半導體相關版塊將繼續支撐長牛

踏入2025年，特朗普上任在即，預期將會推出多項激進政策，關稅政策所帶來的環球貿易戰及通脹的不確定性，會否影響到聯儲局的減息進程？美股近年升勢驚人，特朗普實施新政後，會否加速「科技泡沫」爆破？另一方面，中央政治局將調整明年的貨幣政策為「適度寬鬆」，人民幣會否大幅貶值？中港股市將如何應對中美貿易戰的摩擦影響？今年該如何部署債券及收息策略？ 一站式金融科技投資平台FSMOne（香港）於「投資良機何處尋2025」研討會上深入探討上述議題，為投資者解惑。活動於上週六（1月11日）圓滿舉行，FSMOne研究團隊先回顧了2024，再從多角度分析2025年環球市況及投資展望。研討會當日吸引近350位觀眾出席，台下觀眾專心聆聽內容並摘錄要點，更於討論環節中積極發問，為今年的投資配置做好準備。

研討會當日吸引近350位觀眾出席

沈家麟：中國經濟仍面臨挑戰 股市前景將取決於兩大條件 FSMOne（香港）總經理沈家麟直言，雖然中央於去年宣布刺激措施，曾一度引發中國股市反彈，但截至目前，三分之二的升幅已被抹去，反映出中國股市正受到市場信心危機的主導，呈現波動格局。這顯示相關政策的預期後勁不繼，僅靠暫時性的消費提振措施難以解決危機。由於中國長期的結構性問題仍然存在，特別是超低通脹、內需疲弱、地方政府債務高企及房地產危機等問題，當地經濟情況仍相當嚴峻。 不過，中央對於當前的經濟挑戰持積極態度，預料明年或將更進取地加大政策力度，屆時投資者的情緒或許會得到改善。沈家麟指，中國股市能否反彈，需取決於兩大條件，包括中國在政策上的發力及放寬對民營資本的態度。

陳家朗：盈利增長能支撐美股估值 短年期債券更值得留意 FSMOne（香港）環球債券部高級經理陳家朗表示，回顧2024年，環球主要股票市場大部分都錄得正數回報，而本輪投資熱潮的主角為AI人工智能。目前AI各方面的應用仍處於早期階段，預料未來十年仍會是科技行業的主旋律，而美國會在這波科技熱潮下繼續佔據主導地位。 投資者須警惕當地的通脹憂慮重燃，尤其是工資上升、去全球化等結構性通脹因素仍然存在，加上特朗普的關稅及移民政策較激進，或會帶來更高通脹。不過，考慮到美國的多元經濟有助抵消貿易戰影響，加上政府以寬鬆的財政政策支撐經濟，美國仍較大機會「軟著陸」。因此，預料聯儲局可能會在2025年減息一至兩次後便會暫停操作。近月債息抽升，某程度上削弱了估值空間，但今明兩年強勁的預測盈利增長將為美股帶來支撐。 債券方面，陳家朗認為長債息率仍有上升空間，相對之下短債的吸引力較高，值得投資者留意。

施家頌：可優先考慮投資級別及短年期的企業債券 FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌指出，現時正處於孳息曲線正常化的早期階段，短債吸引力相當高。投資者可等待孳息曲線完全正常化後，以及十年期債息上升至 5% 左右的水平，屆時投資者才開始考慮部署長年期美國國債。相對於其餘主要國家，從收益率角度而言，英國及澳洲國債亦有較大的吸引力。 企業債券方面，施家頌偏好投資級別債券，因絕對收益率相當吸引。對於高收益債券而言，由於整體信貸息差偏低，投資者或需要慎選個別發行人及債券。企業債券亦有不少值得大家留意的主題，包括非AT1銀行債券、保險業、大宗商品相關、日本高收益、韓國投資級別、本港公司 / 地產商等。 債券基金方面，投資者可考慮結合我們上述的觀點，以及量化分析的結果，從FSMOne精選基金中尋找投資機會。

謝祐軒：2025年的不確定性 突顯環球資產配置至為重要 FSMOne（香港）投資組合管理及研究部分析員謝祐軒認為，在特朗普政策的不確定性及聯儲局減息空間有限下，預計今年美股走勢將不會如去年般穩定向上，並將是較波動的一年。不過，美股長期向好格局不變，即使現時估值昂貴，但並非不合理，因預測市盈率計算了美股過去兩年的升幅、當局的寬鬆預期及集中在科技股的盈利增速等。除了估值因素，美股預測盈利增速仍然強勁，預計數碼經濟及半導體板塊將持續受惠AI主題及長期結構性轉變，推動美股長期向上。 在股債中性的觀點上，股票方面，投資者可以繼續考慮增持美國及環球科技板塊，以及結構性增長故事延續的日本，作核心組合配置。台灣和南韓可納入作輔助配置，預計兩者作為半導體出口國將持續受惠AI需求，風險較高但具潛力。 債券方面，預計利率將較長時間維持在較高水平下，投資者可考慮增持環球、短存續期及投資級別債券，因收益率維持吸引。