美股｜一度跌逾500點 收市升0.26％

美國股市在四月接連失守，道指總下跌 4.9％；標準普爾 500 指數週五進入2022年的第二次市場修正，每月平均下跌 8.8％；納斯達克綜合指數上個月總下跌為13.3％。

由於需要更多時間準備股東文件，Tesla可能將使發行新股及將股份拆細的計劃延後，其股價升3.7％。此外，Twitter升0.24％，微軟升2.5%，蘋果升0.2%。

道瓊斯工業平均指數一度下跌 527 點，但及後回升，收市時回升 84.29 點至33,061.50 點，總升幅為 0.26％，成功收復失地。

美國股市週一表現波動，道指一度下跌逾500點，標指及納指也創今年新低，惟在最後一小時成功反彈，其中納指回收升幅為最多，逾200點。

值得一提的是，這是道瓊斯指數和標準普爾500指數自 1970 年以來最差表現的四月，也是納斯達克指數自2000年以來該月表現最差的一次。

美國聯儲局將在周四公布議息結果，預期會加息0.5厘，縮減資產負債表亦會有相應措施，預期美股的波動將會持續。