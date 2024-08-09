美股｜失業救濟人數遜預期美股大反彈　「減肥神藥」火爆禮來漲近10% (附分時圖)

美國新申領失業救濟人數23.3萬人，低於預期24萬人，緩解市場對美國經濟衰退的憂慮。美股周四(8日)大反攻，道指高收683點或1.76%，報39,446點；納指升464點或2.87%，報16,660點；標普500指數漲119點或2.3%，報5,319點，漲幅創下近兩年來最佳單日表現。