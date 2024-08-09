美股｜失業救濟人數遜預期美股大反彈　「減肥神藥」火爆禮來漲近10% (附分時圖)

美國新申領失業救濟人數23.3萬人，低於預期24萬人，緩解市場對美國經濟衰退的憂慮。美股周四(8日)大反攻，道指高收683點或1.76%，報39,446點；納指升464點或2.87%，報16,660點；標普500指數漲119點或2.3%，報5,319點，漲幅創下近兩年來最佳單日表現。
Nvidia漲逾6% 超微電腦反彈3.5%
科技「七雄」集體反彈，AI晶片巨企Nvidia輝達收漲逾6%，重上100美元大關，報104.97美元；特斯拉Tesla漲3.69%，報198.84美元；蘋果Apple漲1.66%，報213.31美元；Meta漲4.24%，報509.63美元；谷歌Google漲近2%，報163.84美元；亞馬遜Amazon漲1.86%，報165.8美元；微軟Microsoft漲1.07%，報402.69美元。
至於前一日大瀉兩成的超微電腦(SMCI)亦跟大市回升3.5%，報509.94美元。
Zepbound第二季度銷售額逾10億美元
此外，「減肥藥雙雄」亦迎來爆發，藥廠禮來Eli Lilly上調年度利潤預期後，股價漲近一成，報845.31美元，總市值逾8,000億美元關口，其重磅減肥藥Zepbound銷售額，第二季度銷售額突破10億美元，為12億美元，超過市場預期8.19億美元；諾和諾德Nvo亦漲7.50%，報128.17美元。