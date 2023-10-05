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財經
2023-10-05 11:40:00

美股｜庫克沽蘋果AAPL股票賺4150萬美元　減持規模逾兩年最大

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美股｜庫克沽蘋果AAPL股票賺4150萬美元，減持規模逾兩年最大。(資料圖片)

蘋果公司（美：AAPL）推出日前新iPhone後股價下滑，外電報道，隨蘋果股價從高位回落後，其行政總裁庫克（Tim Cook）出售其持股，他本周累計出售51.1萬股蘋果股票，貨值8,780萬美元，而稅後收益則為4,150萬美元（折合約3.24億港元），規模逾兩年最大。

美股｜庫克沽蘋果AAPL股票賺4150萬美元，減持規模逾兩年最大。(資料圖片)

庫克沽出51.1萬股蘋果股票

根據周二提交給美國證交會（SEC）的文件，顯示庫克沽出51.1萬股蘋果股票。數據顯示，目前庫克仍持有蘋果約328萬股。庫克另在2021年8月出售蘋果股票，當時他共賺約3.55億美元（折合約27.79億港元）。

另外，其他蘋果高層亦披露減持情況，其中高級副總裁Deirdre O’Brien及Katherine Adams分別沽出約值1,130萬美元的股票。

蘋果評級遭大行下調

Loop Capital Markets分析師Ananda Baruah認為，蘋果在過去數周以來，已經二度宣布減產iPhone，也將本季iPhone產量及出貨量預期下調10%。Ananda Baruah指，蘋果股票評級從「買入」下調至「持有」，目標價維持在180美元。

至於金融投資顧問機構KeyBanc，就將蘋果股票評級由「增持」下調至「行業權重」，稱蘋果股價估值接近歷史最高水準，但銷售增長可能放緩。

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