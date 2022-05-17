美股｜美國多隻避險基金沽清Netflix　減持Meta亞馬遜

根據證管文件，避險基金Tiger Global Management、Winslow Capital Management、Scopus Asset Management都清空了Netflix的持股。Netflix之後公布今年第1季業績，顯示付費訂閱用戶下降20萬戶，為10年來首次，預估本季還會再大減200萬戶。自年初以來，Netflix股價一度大幅下跌69%，現報186.51美元。

減持高科技股

新冠疫情爆發期間，高科技股走勢凌厲，標普500指數更連續創出新高，不過基金經理目前都重新評估投資方向，不看好高科技股。

避險基金Light Street同樣在第1季，把Meta、Netflix持股全部脫手，同時減持Alphabet、亞馬遜，分別為50%、10%。

Hitchwood Capital Management LP、Melvin Capital也將賣出所有Meta股票，至於投資大亨桑德咸（Dan Sundheim）旗下的對沖基金 D1 Capital Partners則減持了22%的亞馬遜股票。

（股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。）