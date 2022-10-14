美股｜通脹拖累曾失守29000 道指單日轉向低位反撲逾1500點

美國通脹刺熱，美股開市初段下跌，但市場揣測持續的拋售很可能已經觸低，投資者開始補倉，推動大市強勁反彈，美股3大指數單日轉向，扭轉跌勢，全日上升2% 以上，道瓊斯工業指數重上3萬點關口收市，納斯達克指數及標準普爾500指數亦結束6連跌。

美國9月通脹率輕微回落至8.2%，核心通脹率則升至6.6%，創40年新高，兩者均超出預期，反映通脹壓力仍高企，聯儲局持續大幅加息預期升溫。市場預料下月初會議加息0.75厘，甚至可能加息1厘，12月再次加息0.75厘的機會升溫。

數據公布後，大市沽壓明顯，道指初段失守29,000點，低見28,660點，其後最多倒升958點，高見30,168點，全日高低點數波幅1,508點，是1990年以來錄得最大單日波幅。道指收市報30,038點，升827點，升幅2.83%。

無懼通脹數據 道指收市升近千點

標指失守3,500點後，一度回升至3,685點，升幅達3%。收市報3,669點，升92點，升幅2.6%，是逾1星期以來最大單日升幅，並創近9個月以來最大單日高低點數波幅，多達194點。

納指早段下試10,000點水平，收市報10,649點，升232點，升幅2.23%。科技股在連日急跌後，部份開始回升，蘋果、微軟及Netflix升均超過3%。金融股方面，貝萊德上季盈利勝預期，股價升近7%收市。周五公布業績的摩根士丹利、摩根大通、花旗及富國銀行，升幅介乎3%至5%。