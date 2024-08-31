美股｜道指高收228點再破頂　港股ADR普遍向下夜期跌165點

美國7月個人消費支出(PCE )物價指數年增2.5%，略低市場預期的2.6%，且與前值持平，表明經濟依然強勁，同時物價溫和上升，支持市場對美聯儲局9月減息的預期。美股隔晚上升，3大指數以貼近全日高位收市，其中道指再創新高，收市升228點，報41,563點；納指升197.19點或1.13%，報17713.62點；標普500收市升56點，報5,648點，升大約1%。
輝達(Nvidia)反彈近2% 英特爾飆近10%
晶片巨頭輝達(Nvidia，或稱英偉達)反彈近2%，收報119.37美元；英特爾(Intel)升近10%，報22.04美元，據報公司正探索可能包括合併在內的各種方案。戴爾上調年度營業收入和利潤預期後升逾4%。
總結全星期，道指及標指連升三周，道指升0.94%，標指升0.24%，納指兩周升勢止步，跌0.92%。總結8月份，道指及標指連升四個月分別升近1.8%和升近2.3%，納指扭轉7月跌勢，升近0.7%。
至於港股ADR較本港昨日收市價普遍下跌，小米、騰訊、建行ADR較本港昨日收市價跌近1%或以上。美團、友邦ADR偏軟。至於9月期指，夜市收市跌165點，報17,785點，較現貨低水204點。
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