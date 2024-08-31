美股｜道指高收228點再破頂　港股ADR普遍向下夜期跌165點

美國7月個人消費支出(PCE )物價指數年增2.5%，略低市場預期的2.6%，且與前值持平，表明經濟依然強勁，同時物價溫和上升，支持市場對美聯儲局9月減息的預期。美股隔晚上升，3大指數以貼近全日高位收市，其中道指再創新高，收市升228點，報41,563點；納指升197.19點或1.13%，報17713.62點；標普500收市升56點，報5,648點，升大約1%。